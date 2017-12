Randvere lasteaia juures asuva ülekäiguraja liiklusmärgid on varustatud hoiatustuledega, mis hakkavad vilkuma, kui jalakäija jõuab ülekäiguraja juurde. Jalakäija tuvastatakse soojuskaamera pildi abil ja nagu näitas Postimehe test, siis möödajalutajate peale süsteem ei käivitu, isegi kui jalakäija liigub üsna kõnnitee äärt mööda.

Reede õhtul bussi oodanud koolitüdrukute Laura ja Liisi sõnul on uus märk üleval juba nädal aega. Kui Laura pole märganud, et juhid tänu sellele paremini jalakäijaid üle tee laseksid, siis Liisil on vastupidine kogemus. Postimehe katse ajal võttis enamik juhte vilkuvaid tulesid nähes aegsasti kiiruse maha ja peatus ülekäiguraja ees, vaid valge kaubiku juht valis äkkpidurduse, kuigi teed ületasid lapsed.

Uudse liiklusmärgi paigaldas maanteeameti tellimusel firma Safelight.