Firma paigaldas Odra tänava ja Tartu maantee ristmikule LED-ekraani hoolimata sellest, et Kesklinna vanem oma korraldusega 6. detsembrist keeldus kooskõlastamast sellekohast taotlust, teatas linnaosavalitsus. Keeldumise esmapõhjuseks oli, et liiklejate tähelepanu tõmbav reklaam taheti paigaldada otse suure liiklustihedusega ristmikule.

«Digiekraanid OÜ jättis talle teatavaks tehtud keelduva otsuse arvestamata,» tõdes Kesklinna vanem Vladimir Svet. «Oma LED-ekraani paigaldamisega pole see firma mitte ainult toiminud ebaseaduslikult, vaid on ka loonud liiklusohtliku olukorra ja käitunud ebaõiglaselt teiste ettevõtjate suhtes, kes tegutsevad korrektselt. Kesklinna valitsus ei luba oma haldusalale selliseid reklaamikandjaid, mis võivad seada ohtu autoga liiklejaid ning mis on Tallinna õigusaktidega vastuolus.»

Sveti sõnul ei saa Kesklinna valitsus jätta reklaami ebaseaduslikule paigaldamisele adekvaatselt reageerimata ja otsustas teha Elektrilevile ettepaneku katkestada kõnealuse firma elektrivarustus.

«Tekkinud olukorra esmaseks lahendamiseks pöördun Elektrilevi OÜ poole palvega kaaluda Digiekraanid OÜ võrgulepingu ühepoolset lõpetamist, kuna firma paigaldatud reklaamikandja ei vasta seadustes ega määrustes sätestatud nõuetele,» ütles Svet.

Linnaosavanem rõhutas, et radikaalsete meetmete võtmisel lähtutakse ennekõike liiklusohutusest ja tegevuse seaduslikkusest. Kõnealune koht Tartu maantee ja Odra tänava ristmikul kuulub tänava kaitsevööndisse, kuhu liiklejaid häirivaid reklaamivahendeid ei tohi suure liiklusintensiivsuse tõttu paigaldada. Lisaks jääb LED-ekraan foori taustale, mistõttu selle märguandetulesid on raske eristada. Samuti häirib ekraani tekitatud valgusreostus piirkonna elanikke.