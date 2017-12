Izmailova palkas enda abilisteks Roheliste juhatuse liikmed

Eelmine Roheliste esimees Aleksander Laane töötab praeguse Roheliste esimehe Izmailova büroos referendina ja Olev-Andres Tinn nõunikuna, vahendab ERRi uudisteportaal. Lisaks töötab Izmailova abina ka Ada Aim, kes ei kuulu ühtegi erakonda.

Seitsmel Tallinna abilinnapeal ja linnapea Taavi Aasal on kokku 30 abilist: 13 nõunikku, kaheksa abi, kuus referenti, kaks konsultanti ja üks autojuht. Kõige vähem abilisi – kaks – on abilinnapea Aivar Riisalul ja kõige rohkem – üheksa – linnapea Taavi Aasal.

Tallinna linnavalitsuse kodulehe andmetel on abilinnapea Züleyxa Izmailova töökohustuseks koordineerida Tallinna keskkonnaameti tegevusvaldkondi ja korraldada selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi, samuti täita kaasamise ja koostöö arendamisega seotud küsimusi ning korraldada IT-lahenduste kättesaadavust.

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul on siin tegu iroonilise näitega kaasamisest.

«Poliitikaajalugu as we speak. Alanud on aktiivne kaasamine. Samas, nii võimast kaasamist, et erakonna juhtkonna oluline osa oleks ühe raksuga maksumaksja palgale võetud, ei meenugi,» kirjutas Michal sotsiaalmeedias. «Izmailova ametissenimetamisel jutustati linnavolikogule kaasamisest. Tegelikult kaasatakse poliitrohelised Keskerakonna mõjusfääri. Jõuluajal on see sama habemega lugu, kui tuleks uudis, et Aivar Riisalu oleks ettevõtlusametisse tööle sokutanud kogu Meie Mehe kollektiivi ja rentinud linna raha eest tuuribussi,» lisas ta.