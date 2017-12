«Erakonna Eestimaa Rohelised algatusel tehti Reidi tee projekti vaid loetud nädalatega nüüdisaegse linnaplaneerimise põhimõtetest lähtuvaid sisulisi parandusi. Ainuüksi linnavalitsusega on toimunud juba neli sisukat kohtumist, mille vältel pikendati ka hanke tähtaega, võitmaks lisaaega kaardistatud probleemsete punktide ja võimalike lahendusettepanekute arutamiseks,» teatas erakond.

«Koalitsiooni minnes õnnestus esimest korda ühise laua taha, silmast silma kohtuma saada nii linnavalitsuse liikmed kui asumiseltside esindajad, urbanistid, linnaplaneerijad, liikuvuseksperdid, keskkonnakaitsjad ja arhitektid, kellel, nagu rohelistelgi, on Reidi tee osas vägagi põhjendatud etteheiteid. Üllatuslikult oleme olukorras, kus meie arvates kõige mõistlikuma Reidi tee trassi vastu seisab riigi keskkonnaamet,» ütles EER aseesimees Aleksander Laane

EER esimehe Züleyxa Izmailova sõnul on saavutatud kokkuleppe sõiduradade arvu vähendamiseks, trassi nihutamises kaldast maa poole, radadest osa muutmises ühissõidukiradadeks ja piirkiiruse alandamises 40 kilomeetrini tunnis, tänu millele kasvab tee läbilaskevõime ja liiklusohutus.

Riigi keskkonnaameti teatel ei vasta tõele Laane väide, nagu oleks amet kõige mõistlikuma Reidi tee trassi vastu. «Selline väide ei vasta tõele mitmel põhjusel: keskkonnaametile ei ole esitatud Reidi tee uue trassikoridori projekti, keskkonnaamet ei määra Reidi tee trassikoridori ning Eestimaa Roheliste soovitud Reidi tee uue asukoha puhul häviks Kadrioru ajalooline papliallee,» teatas amet.

«Kohtusime 16. novembril 2017 Aleksander Laanega, kes esitas suuliselt omapoolse nägemuse, kus võiks paikneda Reidi tee uus asukoht. Selle idee kohaselt liiguks Reidi tee trass merest kaugemale sisemaale, lõigates läbi Narva mnt 69 kinnistul asuva Russalka mälestussamba suunalise ajaloolise papliallee. Vastasime härra Laanele ja ka Tallinna kommunaalameti päringule Reidi tee võimaliku asukoha muutmise kohta, et me ei pea mõistlikuks ja aktsepteeritavaks papliallee lõhkumist, kuna tegemist on olulise maasikuarhitektuurse objektiga, mis on Kadrioru pargi ajalooline osa,» lausus keskkonnaameti Põhja regiooni looduskasutuse spetsialist Tiina Napp.

«Eestimaa Roheliste pressiteates väidetakse, et on juba saavutatud kokkulepe Reidi tee trassi nihutamises kaldast maa poole. Juhul, kui Reidi tee kavandatakse uude trassikoridori, on vajalik algatada uue projekti menetlus algusest peale: vajalik on koostada uus keskkonnamõjude hindamine, tellida uued dendroloogilised hinnangud ning ka ekspertarvamused. Kui tee asukohta muudetakse kohustuslikke mõjusid hindamata, on tegu ebaseadusliku tegevusega,» lisas ta.

«Selgitasime kohtumisel ka härra Laanele, et keskkonnaamet ei ütle, kust Reidi tee peab kulgema, see on Tallinna linna otsus, ent kindlasti on uue tee asukoha puhul nõutav läbida uue projekti menetlus,» lausus Napp.