Palvuse viisid läbi EELK Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu, Eesti Metodisti Kiriku superintendent Taavi Hollman, EKB Liidu president Erki Tamm ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku preester Aivar Sarapik.

Käesoleval sügisel valmis Metsakalmistul uus urnimatuste müür ehk kolumbaarium, mis rajati olemasoleva kolumbaariumi juurde ning on keskkonda sobitumiseks sellega välimuselt sarnane.

Kui me vaatame statistikat, siis viimasel ajal on 50 protsenti matustest tuhastusmatused. See tähendab, et kui meil on aastas ligi 4000 matust, siis kuni 2000 neist on tuhastamised. Uues kolumbaariumis on 356 kohta ja neist ilmselt kauaks ei jätku. Nii et kiiremas korras tuleb kolumbaariumeid juurde ehitada. Praegu on lõppjärgus kolumbaariumi projekteerimine Siselinna kalmistule. Tõenäoliselt tuleb kolumbaarium ka Pärnamäe kalmistule. Samas on ka Liiva kalmistu projektis sees kolumbaarium ehk urnimüür koos urnikambritega,» rääkis Tallinna Kalmistute juhataja Jaak Taevas.

Kolumbaariumi koht antakse Taevase sõnul rendile 15 aastaks ning soovi korral rendilepingut pikendatakse. Kui keegi aasta jooksul lepingu pikendamiseks soovi ei avalda, siis tõstetakse urn kolumbaariumist välja ja puistatakse selle sisu Pärnamäe kalmistu tuhamatuste alale. «Aga 15 aastat on päris pikk aeg ja võimalik, et selle aja jooksul leitakse mingi muu lahendus,» lausus Taevas. Urnikambri rendihinda pole veel lõplikult kinnitatud, aga tõenäoliselt saab see olema 700 euro ringis 15 aasta eest.

Esimene kolumbaarium valmis Tallinnas Metsakalmistul 2006. aastal. Esimesse kolumbaariumisse loodi 184 urnikambrit. Uude kolumbaariumisse loodi 356 urnikambrit ja tegemist on teise kolumbaariumiga Tallinnas. Mõlemad kolumbaariumid projekteeris AB Järve & Tuulik.