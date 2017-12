Linnaosavalitsust informeeris võimalikust rikkumisest tähelepanelik kodanik. Raietöödele pandi piir mõned tunnid pärast tööde alustamist.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on esialgsel vaatlusel maha võetud umbes 15 puud, mille langetamiseks oleks olnud vaja raieluba. «Võsa lõikamiseks poleks luba vaja olnud, aga maha saetud puude seas oli ka jämedamaid kui kaheksa-sentimeetrise rinnasläbimõõduga remmelgaid, mände ja kaski. Tööde tegija oleks pidanud enne tööde alustamist veenduma, et kinnistu omanikul on vajalikud load olemas. Tallinna metsavaht-dendroloog annab hinnangu, kui suur kahju on tekitatud,» selgitas Šillis.

Kinnistul jätkub võsalõikus, kuid ebaseadusliku raie osas alustas munitsipaalpolitsei menetlust. Nõmme linnaosa valitsus tänab tähelepanelikku kodanikku, kes rikkumisest teada andis.