Põhja prefektuuri patrullpolitseinikud pidasid 12. detsembril Tallinnas kinni alaealise noormehe, keda kahtlustatakse röövimiste ja avalike varguste toimepanemises. Praeguseks on teada viiest juhtumist, kuid politseil on alust arvata, et neid võib rohkemgi olla.

Eeluurimisel kogutud informatsiooni järgi kahtlustatakse noormeest novembris Lasnamäel erinevates piirkondades toime pandud kuritegudes. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Hisko Varese sõnul valis noormees ohvriteks 8-12 aasta vanuseid koolilapsi.

«Noormees läks lapse juurde ja küsis telefoni helistamiseks. Kui kannatanu oli taskust või kotist mobiiltelefoni välja võtnud, rabas noormees selle ära ning jooksis minema. Ühel juhul lõi noormees kannatanut kehapiirkonda ning võttis seejärel mobiiltelefoni,» kirjeldas Vares.

Seetõttu palub politsei kõigil lapsevanematel, kelle lastelt on nimetatud piirkondades mobiiltelefonid kadunud või varastatud, anda sellest politseile teada. Kui mõni laps teab, et tema sõbralt varastati mobiiltelefon, palutakse samuti politsei poole pöörduda-

Noormehel võis tegude toimepanemise hetkel seljas olla tumedam kapuutsiga ja karvase äärega jope, seljas Adidase seljakott triipudega, peas halli värvi müts ning jalas halli värvi teksapüksid ja tumedad jalatsid.

Politsei palub kõigil, kes tunnevad videos kujutatud noormehe ära või kel on muud infot sarnase käekirjaga kuritegude kohta, anda sellest teada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 5193 2093.