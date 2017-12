«Regulaarsed kohtumised EV 100 toimkonnaga algasid meil juba päris tükk aega tagasi,» rääkis kommunaalameti juhataja Ain Valdmann. «Nende esmane huvi oli see, kuidas juubeliaasta logo välja tuua. Selle koha pealt, mida Tallinna linn ise teeks, oli Vabaduse plats esimene koht, mille kaunistamist me arutasime.»

Praeguseks säravad Vabaduse väljaku laternapostid sinimustvalgelt. Värvilahendus ei ole staatiline, vaid liikuv ning vajadusel, näiteks Läti või Leedu Vabariigi aastapäeval, saab postid mõne nupuvajutusega ka nende lipuvärvidega kaunistada.

«Siin oli ka selliseid variante, kus mõned autorid tahtsid lausa terve Vabaduse väljaku täis ehitada. Aga me leidsime, et plats peaks olema igal hetkel kasutatav, ükskõik kas aastavahetuse sündmuste, vabariigi aastapäeva paraadi või millegi muu jaoks,» lisas Valdmann.

«Vabaduse väljak on selles mõttes raske koht, et see on linna peaväljak ja kujundus ei tohiks Vabadussõja võidusambalt tähelepanu ära tõmmata,» põhjendas valitud lahendust Tallinna kommunaalameti inseneriosakonna peaspetsialist Elo Liiv. «Minu meelest on praegune kujundus nii hästi õnnestunud, et võiks sinna alaliselt jääda.»

Tema sõnul otsiski kommunaalamet staatiliste valguslahenduste kõrvale liikuvaid ja programmeeritavaid võimalusi. «Et ei oleks ainult staatiline sinimustvalge kujundvalgustus, vaid oleks ka midagi sellist, mis tervikuna looks muutuva valguse ja värvi kompositsiooni,» seletas Liiv.

Valdmanni sõnul võiks Vabaduse väljaku valguslahendus jääda paika aastani 2020, kuni kõik EV 100 üritused on läbi saanud. Sinimustvalge asemel saab teistsugust värvilahendust näha tuleva aasta alguses, kui tähistatakse Hiina uusaastat.

Lumehelbed ja jalgpallid

Vabaduse väljakult tunnelisse viiv kaldtee ja trepid, mille allosa on rulatajate pärusmaa, on kaunistatud liikuvate valguslaikudega. «Samamoodi nagu valguspostid, võimaldab ka see ala ajas kujundeid muuta. Päikesejänkud muutuvad lume tulekul näiteks lumehelvesteks ja järgmisel aastal UEFA superkarika finaalmängu ajal jalgpallideks,» rääkis Liiv.

Lisakihina ümbritsevad Vabaduse väljakut valguskettidega mähitud puud – Harju mäe soojemad toonid annavad tausta külma valgusega Vabadussõja võidusambale ja sellele tasakaaluks on soojades toonides Jaani kiriku ümber külmema valgusega mähitud puud.

Teine EV 100 auks rajatud valguslahendus on näha kõigile, kes Tallinna kesklinnas mööda Tartu maanteed sõidavad. Seal on ära ehitud tee keskel olevad postid.

Sinimustvalge variatsioone mängivad ka Tartu maantee laternapostid. | FOTO: Mihkel Maripuu

«Tartu maanteel on keskkond pretensioonikam, sest postid asuvad kahe sõidusuuna vahel ja seal ei saa väga ägedat animatsiooni teha, sest tuleb autojuhtidega arvestada,» rääkis Liiv. «See sarnaneb natuke Vabaduse väljaku kompositsiooniga, aga on pisut lihtsustatud. Seal on samamoodi võimalus näiteks Läti või Leedu aastapäeval nende lipuvärve kujutada.»

Nii Vabaduse väljaku kui ka Tartu maantee videograafika kujundas visuaalkunstnik Alyona Movko.

Liivalaia tänava ja Tartu maantee ristmikult algavad värvilised postid asenduvad mõne aja pärast helendavate puudega, mis on osa Tallinna iga-aastasest talvevalgustusest. «Praegu ongi eriline aeg, kui talvevalgustus ja EV 100 valgustus hakkavad üksteist täiendama. Talvevalgust tahame üleval hoida vähemalt veebruari lõpuni. Pimedal ajal on see kogu aeg olemas,» lubas Valdmann.