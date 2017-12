Oleviste Hoolekanne otsib kodutute jõulupuule vabatahtlikke

«Sinna sobib tuua oma jõululaualt üle jäänud maiustusi või ise midagi küpsetada, võileibu teha. Ära kuluvad isetehtud hoidised ja mahlajoogid, igasugune toidukraam, mida saab puudust kogevale inimesele kaasa anda,» ütles Oleviste Hoolekande esindaja Riina Solman.

Oleviste kodutute ja vähekindlustatute jõululaud ootab toiduannetusi kuni 28.detsembri kella 12.00 Oleviste kirikus Lai tn 50.

«Kes tahab vabatahtlikuna appi tulla, on samuti oodatud. Kolmapäeval kell 18 paneme jagamiseks valmis kirikusse toodud riideannetused ja teeme valmis kiluvõileivad. Neljapäeval kell kümme koguneme vabatahtlikega kiriku keskel vahekäigus, et paika panna toitlustustiimid - pärast kontserti on kiired abikäed toidu ja joogi väljajagamisele teretulnud,» rääkis Solman.

Oleviste koguduse hoolekanne on muu tegevuse kõrval juba 16 aastat korraldanud koos partneritega traditsioonilist jõulukontserti-jumalateenistust kodututele ja vähekindlustatud inimestele. Igal aastal osaleb sellel 700-800 inimest. Teine samalaadne üritus toimub igal aastal Vabariigi aastapäeva auks. 16 aastat järjest on käinud erinevad tuntud artistid puudust kogevatele inimestele esinemas ning vabatahtlike abiga jagatakse jõulutoitu ning jõulupakke kohaletulnuile.