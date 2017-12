Kinnisvarafirma kaebus Reidi tee hanke ettevalmistusi ei peata

Lello ütles, et linnavalitsuse hinnangul on tegemist väheperspektiivika kaebusega, kuna kaebaja ei ole tõendanud oma õiguste rikkumist ega ehitusloa seadusevastasust. Ta lisas, et kaebuses väljendatud mure, et kellegi kinnisvara väärtus võib hüpoteetiliselt väheneda, ei muuda ehitusluba õigusvastaseks ega kehtetuks, vahendas ERRi uudisteportaal.

Eesti Ekspress kirjutas täna, et Reidi tee ehitusluba üritab kohtus peatada Natalja Levina suurosalusega osaühing International Invest Project, mis tegeleb kinnisvaraäriga.

Sellel osaühingul on Reidi tee lähedusse jääval Kiikri tänaval kaks kinnistut, kuhu peaksid kerkima kortermajad.