EV100 saab vana-aastaõhtul Tallinnas suure avapaugu

«See, mis 31. detsembril toimuma hakkab, on eriline. Koos üritusel osalejate ja kodudes kaasa elavate inimestega tekitame sellise energia, millega saame vastu võtta kõik eesootavad juubeliaasta sündmused ning kingitused,» ütles Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa.

Koostöös EV100 ja ERRiga tuuakse Tallinna keskväljakule varasemast suurejoonelisem kontsert, kus esinevad armastatud Eesti artistid. Esmakordselt peab president Kersti Kaljulaid traditsioonilise aastalõpukõne otse Vabaduse väljakult.

«ETV, Vikerraadio ja Raadio 2e vahendusel toome kõik kaasaelajad otse tegevuste keskmesse ja lennutame telepildis kohale ka välismaal juubeliaastat tervitavad Eesti mainekad tegijad,» rääkis ERRi elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.

Eesti Rahvusringhääling alustab eriprogrammi Vabaduse väljakult kell 11, varasematest aastatest suurejoonelisem kontsert Tallinna peaväljakul algab kell 21.30. Õhtu tipneb presidendi uusaasta tervituse ja ilutulestikuga. Kontserdi muusikalise poole eest vastutava Danel Pandre sõnul on lavale oodata DJ Andres Puusepp, Getter Jaani, Ivo Linna, Anne Veski, Marju Länik, Smilers ning üllatusesineja, kelle nime hetkel veel ei avaldata.

Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit sõnas, et ürituse nautimisel on oluline selle kindel ja turvaline toimimine, mille eest hoolitsevad politseinikud ja Meeskond Security. Turvakaalutlustel on Vabaduse väljak ürituse ajaks taradega piiratud ning inimesed saavad peole läbi seitsme sissepääsu. Samuti on tänavad väljaku ümbruses piiratud betoontõketega ning kehtib kahepäevane droonikeeld.

31. detsembril on muudetud ligipääs Vabaduse väljakule ning üritusele pääseb ilma isikliku alkoholi ja ilutulestikuta. Pühade perioodil sõidab ühistransport vastavalt pühadeaegsele graafikule. Kogu korralduslik info on leitav www.tallinn.ee/kesklinn.

Programm «Sajaga juubeliaastasse» valmib Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna, Tallinna Kesklinna Valitsuse ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös.