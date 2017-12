Galerii ja video: veeavarii ujutas Stockmanni ristmiku üle

Tallinna Vee pressiesindaja Eliis Vennik ütles Postimehele, et avarii on Pronksi 19 juures. Kohale on saadetud Tallinna Vee avariibrigaadid. Läheduses asuvatel tarbijatel veevarustust välja ei lülitada.

Külla aga tehakse kohapeal liikluskorralduses ajutised ümberkorraldused, sest avarii likvideerimiseks teostatakse kaevetöid.

Tallinna Vesi palub ebamugavuste pärast vabandust ja soovitab võimalusel piirkonnas liiklemist vältida ning juhinduda ajutisest liiklusmärgistusest.

Hetkel ei ole tööde lõpetamise tähtaeg veel teada.