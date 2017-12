Nõmmel tegutsesid jõulude ajal vandaalid

Sotsiaalmeedias on teada antud lõhutud aiaväravate automaatikast, ärihoone lõhutud välisvalgustusest ning ümber lükatud prügikastidest ja pinkidest, teatas linnaosavalitsuse esindaja.

Nõmme toimuvad kord kuus piirkonna politseinikega kohtumised, kus politseinikud on öelnud, et tihtipeale antakse rikkumistest teada vaid sotsiaalmeedias, kuid politseini see teave ei jõua. Kas hinnatakse kahju liiga väikeseks või arvatakse, et politseisse pöördumisest pole kasu.

«Kindlasti tasub vara rikkumisest, vandaalitsemisest või kahtlasena näivast tegevusest politseid teavitada. Väikestest infokildudest võib hiljem kasu olla kurikaelte tabamisel,» ütles linnaosavanem Grete Šillis.