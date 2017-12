Galerii: kodutute jõulukontserdile kogunes kirikutäis rahvast

Oleviste vanempastor Siim Teekeli sõnul näitab see, et vähekindlustatud inimesed tulevad 16 aastat järjest kirikusse jõulukontserdist ja -lauast osa saama, et hingesoojust vajavad kõik hoolimata sellest, millistes oludes nad elavad. «Head sõna ja hingerahu, mida kirik pakub, otsitakse sel päeval sama palju kui materiaalset tuge, mida oleme saanud tänu headele koostööpartneritele samuti pakkuda,» lausus Teekel. «Rõõm on selle üle, et meie hoolekandetegevus tunneb ka endisi ko​dutuid, kes tänu toetusele ja abile on suutnud kodutu staatusest välja murda.»

Oleviste hoolekande esinaise Riina Solmani sõnul on kodutute olukord läbi aastate oluliselt paranenud. «Inimesi, kel pole kodu või kes elavad absoluutses vaesuses, on täna oluliselt vähem, kui 16 aastat tagasi, mil kodutute jõulupuu korraldamisega alustasime. Kõigest hoolimata jääb vaesust kogevaid inimesi meie ümber alati. Neid tuleb ümbritsevatel märgata ja aidata, eriti lastega peresid,» ütles Solman.

Kontsert-jumalateenistusel esinesid Reet Linna ja Are Jaama, ooperilaulja Pille Lill, staabi- ja sidepataljoni ajateenijad, Lätte kooli koor, ansambel Robirohi, Sara Blazennaja-Glinkina, vaimuliku sõnumit luges pastor Ülo Niinemägi.

Lõunasöögi eest hoolitses Swissotel, kringli tõi Eesti Keskkonnateenused ja Kesklinna valitsus, kommipakid magusatootja Kalev. 50 kilo kilufileed annetas OÜ Briis ning aedviljad ja saiad-kuklid Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste perede Liit (Elämänleipä abiga). Kohvilaua katsid paljud abivalmid linnakodanikud. Jõuluürituse korraldamisele aitasid kaasa Mereväebaasi toitlustusteenistus, koguduseliikmed ning vabatahtlikud abilised.

Vabatahtlikke abilisi tänas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja tervitussõnavõtuga esinesid kesklinna vanem Vladimir Svet ja abilinnapea Tõnis Mölder. Oleviste Hoolekanne on korraldanud jõulukontsert-jumalateenistust kodututele ja vähekindlustatud inimestele alates 2002. aastast. Lisaks jõulukontsertidele võõrustab Oleviste kirik vähekindlustatud inimesi ka Vabariigi aastapäeval.