Linnamäe elektrijaam jääb tõenäoliselt alles

Kuigi eelmine rahandusminister Sven Sester lubas, et riik likvideerib lõhede ja meriforellide kudemisteed tõkestava Linnamäe hüdroelektrijaama, on kalade kudemisalade taastamine soiku jäänud, vahendas ERRi uudistesaade Aktuaalne Kaamera.

Nüüd on riigil võimalus kasutada kultuurimälestiseks tunnistatud elektrijaama ostmiseks eelisostuõigust, kuid tõenäoliselt jääb rajatis siiski erakätesse. 1924. aastal Jõelähtmel avatud Linnamäe hüdroelektrijaama saatus on olnud aastaid lahtine. Keskkonnaministeerium soovib, et Natura kaitsealade võrgustikku kuuluval Jägala jõel saaksid lõhed ja meriforellid jälle mööda jõge vabalt liikuda, kuid kohalik omavalitsus soovib hüdroelektrijaama rajamisel tekkinud Linnamäe paisu säilitada. Hoolimata Jõelähtme valla soovist otsustas riik 2016. aastal Linnamäe paisu likvideerimisega edasi minna, kuna kalavarude taastumine toimuks üsna kiiresti.

«Tegelikult see potentsiaal on seal kõik alles ja see lõhe populatsioon on võimalik seal taastada,» ütles keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Kaire Märtin ERRile.

«Kui meil Eestis on Soome lahe lõhekvoot ca tuhat lõhet, siis ainuüksi see Jägala jõgi võiks toota sama palju. Tegemist on Soome lahe arvukuse poolest neljanda lõhejõega.»

Keskkonnaministeeriumi nägemust toetavad ka Eesti Kalastajate Seltsi liikmed, kes rõhutavad, et noored kalad vajavad kudemiseks kärestikke, mis asuvad paisust edasi Jägala jõe keskjooksul.

Paisu tühjendamiseks on eraldatud kaks miljonit eurot, kuid tehisjärve likvideerimine on siiski peatunud. Seejuures müüs Eesti Energia novembri alguses elektrijaama hoonestusõiguse osaühingule Wooluvabrik.

«Wooluvabrik on deklareerinud, et nemad soovivad jätkata elektrienergia tootmist Linnamäel ja see läheb igati kokku seniste vallavolikogu ja vallavalitsuse ning kohalike elanike soovidega,» ütles Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja.

Riigil on kuni 31. detsembrini aega kasutada kaitsealustele maadele ette nähtud ostueesõigust, kuid praegusel hetkel pole keskkonnaministeeriumil hüdroelektrijaama tagasiostmiseks raha.