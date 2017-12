Fotod: Tallinna vanalinnas asuvas Šoti klubi hoones puhkes põleng

Põhja päästekeskuse pressiesindaja ütles Postimehele, et tegemist on korstnast alguse saanud tahmapõlenguga. Tuli jõudis levida korstnast poole meetri kaugusel asuvate konstruktsioonideni, kuid nüüd on päästjad saanud põlengu kontrolli alla.

Ühe Postimehe lugeja sõnul lendas maja katusest sädemeid välja.

Esialgsetel andmetel pole põlengus keegi viga saanud.

Kohale on saadetud neli päästekomandot ning mitu kiirabibrigaadi.