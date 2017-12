Konkurentsiamet käsib Omnival Tallinnas uusi postkontoreid avada

Universaalset postiteenust reguleeriv määrus nõuab, et igas linnas oleks vähemalt üks postkontor ning iga 20 000 elaniku kohta samuti üks, kirjutab Äripäev.

Tallinna linna elanikele postiteenuse pakkumiseks peaks riigile kuuluval Eesti Postil olema Tallinnas vähemalt 22 postkontorit, mitte 17 nagu praegu, selgus konkurentsiameti ettekirjutusest.

Eesti Post on küll möönnud, et postkontorite arv ei vasta Tallinnas seadusega nõutule, kuid leidis, et postiteenuse kasutajate käitumine on muutunud ning sama töö teevad ära pakiautomaadid. Konkurentsiamet sellest ei leebunud ning nõudis postifirmalt viie postkontori avamist.