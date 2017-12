Kaart: aastavahetuspidustused toovad Tallinna kesklinna olulisi liiklusmuudatusi

31. detsembril on tavaliiklusele suletud tänavad Vabaduse väljaku ümbruses ajavahemikul kella 21.30st kuni 01.30ni. Komandandi tee on suletud kell 18 kuni 01.30. Samuti on suletud parkla Vabaduse väljaku kõrval ja alates kella 20st ka väljaku all. (Suletud ala on allpool oleval kaardil viirutatud punasega).

Liiklus südalinnas võib olla häiritud 31. detsembri pärastlõunast alates ning seetõttu on sõidukitega soovitav piirkonda vältida. Juhtidel palutakse jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja reguleerijate märguandeid.

Ühistransport sõidab ka öösel

31. detsembril ja 1. jaanuaril liigub ühistransport Tallinnas pühapäevaste sõiduplaanide alusel. ​Aastavahetuse ööl pikendatakse linna põhisuundadel töötavate ühistranspordiliinide tööaega.

Ühistransport (v.a taksod) liigub kuni kella 23ni ning seejärel uuesti pärast peo lõppu – trammid alates kella 00.30st ning trollid ja bussid alates kella 01.00st.

Aastavahetusööl on täiendavad väljumised kesklinnast kell 01.00, 02.00 ja 03.00 bussiliinidel 1A, 8, 40, 60, 63, 67 ja 68 ning bussiliinil 18 kell 01.00, 02.10, 03.20.

Liinide 1A ja 8 ööbussid väljuvad kesklinnast Hobujaama peatusest (endise kauplus Tallinn eest); liinide 18 ja 40 ööbussid endise Postimaja kõrvalt Hobujaama peatusest ja Pärnu maanteel asuvatest Vabaduse väljaku peatustest (Jaani kiriku kõrvalt); liinide 60, 63, 67 ja 68 ööbussid oma tavapeatustest.

Trollibussiliinide 1 ja 3 ning bussiliini 42 täiendavad väljumised on Tõnismäe peatusest samuti öösel kell 01.00, 02.00 ja 03.00; samadel kellaaegadel trammiliinil 1 Hobujaama peatusest Kopli suunal ning Kadrioru suunal kell 00.30, 01.30 ja 02.30. Trammiliini 4 täiendavad väljumised toimuvad Hobujaama peatusest Pärnu maantee suunal kell 01.00, 02.00, 03.00 ning Ülemiste suunal kell 00.30, 01.30 ja 02.30.

Lisaks:

- sõidavad trolliliinid 1 ja 3 Tõnismäe peatuseni ja alustavad sealt uuesti liikumist Mustamäe suunal;

- jääb bussiliinidel 21 ja 41 Balti jaama suunal ära Vabaduse väljaku peatus ning bussid peatuvad Tõnismäe peatuses;

- peatuvad bussiliinid 21, 40 ja 41 linnast väljuval suunal Pärnu maanteel asuvas Vabaduse väljak peatuses (Jaani kiriku kõrval);

- peatuvad bussiliinid 16, 17 ja 23 linnast väljuval suunal Estonia puiesteel asuvas Vabaduse väljaku peatuses (Inglise Kolledži kõrvalt).