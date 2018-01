Uusaasta saluut viis pealinna õhukvaliteedi paariks tunniks alla

Eestis soosis mitmesuguste kahjulike keemiliste ühendite ja peente osakeste kontsentratsiooni ka tuulevaikne ja külm ilm, vahendas ERR-i uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Tallinnas ligi 14 600 eurot maksma läinud linna ilutulestik ja inimeste enda lastud saluut lõid tavapärasega võrreldes lakke vääveldioksiidi, vingugaasi ja peente osakeste näidud Tallinna õhuseirejaamades.

«Laborianalüüs näitas hiljem ka teatud raskemetallide sisalduse tõusu. Need on ained, mida lisatakse ilutulestikele, et neile värvi anda,» rääkis keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi osakonna juhataja Erik Teinemaa.