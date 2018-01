Laternaposti ramminud roolijoodik võeti kohtusaalis vahi alla ja mõisteti vangi

Prokuratuuri kinnitusel on tänaseks leidnud tõendamist, et sõidukijuht oli roolis olles alkoholijoobes. «Tegu on 51-aastase mehega, kes on ka varem karistatud joobes juhtimise eest. Mehelt võeti kuus aastat tagasi kohtuotsuse alusel juhtimisõigus ära ehk ta pidi nii teooria- kui ka sõidueksami uuesti tegema. Kahjuks ei teinud mees aga endale selgeks, et sõidukit juhitakse ainult kainena,» kommenteeris Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Alan Rüütel.

Prokuratuur esitas mehele süüdistuse ning täna toimus Harju maakohtus kohtuistung. Kohus tunnistas mehe süüdi mootorsõiduki korduvas juhtimises alkoholijoobes ning määras karistuseks kaheksa kuud reaalset vangistust. Mees vahistati otse kohtusaalis. Lisakaristusena võeti autojuhilt ära juhtimisõigus üheks aastaks.

1. jaanuaril kell 14.35 sõitis Tallinnas K.Kärberi tänaval BMW juht vastu posti, mis kukkus otsa linnaliinibussile. Autojuht põgenes sündmuskohalt, kuid saadi tähelepanelike kodanike vihjete abil kätte. Juhtunu uurimiseks alustas Põhja prefektuur kriminaalmenetlust.

«Tegemist on vastutustundetu käitumisega, kus juht seadis ohtu nii ennast kui ka teisi liiklejad. On puhas õnn, et õnnetuses ei saanud keegi viga ja see lõppes pelgalt plekimõlkimisega, kuid oleks võinud minna palju hullemini,» lausus Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusjärelvalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.