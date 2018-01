KAART: Põhja-Tallinn troonib pealinna gaasimürgituste statistikas

«Nende rikkumiste koosmõjus tekib olukord, kus gaasiseadmel ei ole gaasi põlemiseks piisavalt õhku ning tekib vingugaas, mis ei saa väljuda selleks ettenähtud lõõri kaudu ja koguneb ruumi,» ütles Teinemaa.

Vastutab korteriomanik

«Rõhutame, et ärge kasutage köögikubu ja vannitoas asuvat gaasiveesoojendit samal ajal. Sellisel juhul korterisisene õhuvahetus ei toimi enam normaalselt, põlemisjäägid ei saa väljuda selleks ettenähtud korstna kaudu, vaid köögikubu töötamisel tõmbab see vingugaasi hoopis tuppa,» ütles Teinemaa.

Õnnetusi saavad Teinemaa hinnangul ära hoida inimesed ise, kes järgivad oma eluruumide renoveerimisel ehitusnõudeid ja gaasiseadmete kasutamisel ohutusnõudeid.

Tehnilise Järelvalve Amet teeb Teinemaa sõnul pidevalt gaasiohutuse alast teavitustööd, kuid gaasiseadmete korrasoleku ja nõuetele vastavuse eest vastutab korteri omanik.

«Kortermaja trepikodades oleva gaasitorustiku eest vastutavad korteriühistu liikmed ühiselt. Igasugune korterisisene gaasipaigaldise ümberehitamine tuleb kooskõlastada kortermaja kaasomanike ning korteriühistuga. Gaasitöid (projekteerimine, ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, remontimine) ei tohi kunagi teha ise, neid võib teha üksnes eripädevusega isik, kelle kohta leiab infot majandustegevuse registrist,» selgitas Teinemaa.

«Tuletan siinkohal meelde, et alates 1. jaanuarist 2018 on vingugaasiandur kohustuslik paigaldada sellistesse eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Soovitatav on vingugaasianduri paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele ka muudesse eluruumidesse, kus on küttekoldeid (nt pliidid, ahjud, kaminad vms), millest võib põlemise käigus eralduda vingugaasi.»

2016. ja 2017. aastal oli kokku 13 juhtumit, kus eramajas tekkinud vingugaasilekke tagajärjel on inimesed kannatada saanud.