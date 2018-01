Soome vabatahtlikud lõpetasid Tallinnas kadunud soomlase otsingud

Enam kui sada kadunud inimest üles leidnud Savukoski rühm otsis 25. novembril Tallinnas kadunuks jäänud ametiühingutegelast Ari Saarilammit tema oletavast kadumispiirkonnast Admiraliteedi basseini ümbrusest, kuid meest ei leitud ja otsingud lõpetati reede õhtul.

Savukoski käis nädalaga läbi kogu sadamaala põhja. «Andsime endast parima, kuid surnukeha ei leidnud,» ütles ta. «Me peame oma käed üles tõstma. Pildistasime üles basseini põhja, kuid meil polnud veealusteks uuringuteks vajalikku varustust.»

Savukoski hinnangul on tõenäoline, et Saarilammi ei kukkunudki basseini. «Saarilammi kadus restoranist õhtul kell 22.30, kuid politsei info kohaselt lakkas tema telefon töötamast alles kell 00.58. On teada, et mobiiltelefon lakkab vette kukkudes üsna ruttu töötamast.» Savukoski ütles, et kahe ja poole tunni jooksul võis Saarilammiga juhtuda mis iganes. Ta usub, et valvekaameratest nähtud lainetus oli põhjustatud mitte Saarilammi kukkumisest vaid lähedal asuvast pumbast.

Savukoski ütles, et ei ole Tallinnas oldud nädala jooksul olnud ühenduses kohaliku politseiga, kuid on saanud palju abi Tallinna sadamalt. Mees pöördub tagasi Soome, kuid plaanib otsinguid jätkata märtsis-aprillis, kui jää on sulanud. «Siis võib meil olla juba uut infot. Asjad kipuvad lahenema ja ma arvan, et nii see lähebki.»

Soome ametiühingutegelaste konverentsireisiga Tallinna saabunud Saarilammi jäi siin kadunuks 25. novembril. Soome kohalikus poliitikas ja ametiühingute liikumises tuntud Saarilammi saabus koos kolleegidega Tallinna, kuid ei osalenud järgmisel päeval toimunud konverentsil. Ta ei naasnud ka oma hotelli. Saarilammi pidi järgmise nädala teisipäeval taas kodumaal tööl olema, kuid temaga ei saadud ühendust.

Eesti politsei jõudis detsembri algul järeldusele, et Saarilammi kukkus Admiraliteedi basseini ja uppus. Politseinikud kontrollisid Admiraliteedi basseini tuukrite sonarite ja Mereväe abil, kuid seni pole meest leitud.