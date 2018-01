Põlluaas: Maarjamäe memoriaali pole vaja maha lammutada

«Me toetame justiitsminister Urmas Reinsalu plaani rajada Eestisse kommunismiohvrite mälestusmärk, kuid me ei pea õigeks, et selle hinnaks on senise memoriaali lammutamine. Tegemist on arhitektuurselt kõrgetasemelise objektiga, mille on loonud tuntud eesti arhitektid ja kunstnikud,» ütles Põlluaas.

«1975. aastal rajatud mälestusmärgi juures on autoritel peaaegu täielikult õnnestunud vältida traditsioonilist nõukogulikku paatoslikkust ja sümboolikat. Memoriaali ehitus jäi omal ajal pooleli ja seda ei võetud kasutusele. Seetõttu puuduvad sellel kinnistunud seosed kommunistliku propaganda ja ideoloogiaga. Möödasõitjatele on ta pigem maastikuarhitektuuriline objekt ja Pirita tee kujunduselement.»

Põlluaas osutas, et memoriaali asukohta on maetud ka 1941. aasta juulis maha lastud eesti lendureid, metsavendi ning Erna rühma sõdureid. «Sisuliselt kannab memoriaal seetõttu hoopiski teist sõnumit – ta on kui mälestusmärk bolševismi ja kommunismi läbi kannatanutele ja selle vastu võidelnuile,» ütles Põlluaas.

«Eestis on vaja kohta, kus meil oleks võimalik mälestada kommunistliku režiimi repressioonide läbi kannatanuid ja neis hukkunuid. Kohta, kuhu viia lilli ja süüdata küünal oma arreteeritud, küüditatud, maha lastud või teadmata kadunud perekonnaliikmete ja rahvuskaaslaste mälestamiseks. Teeme Maarjamäe memoriaali parem korda ja kujundame ümber enda soovide ja vajaduse kohaselt.»