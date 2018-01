Linnavalitsus otsib keskharidusega abilinnapeale kõrgharidusega nõunikku

Samuti tõi koalitsioonilepinguga keskkonna- ja kaasamisvaldkonna abilinnapeaks saanud Eestimaa Roheliste esimees Züleyxa Izmailova endaga linnavalitsusse kaasa erakonna juhatuse liikmed Olev-Andres Tinni ja Aleksander Laane. Esimesest sai abilinnapea nõunik, teisest referent.

«Kaasamine ongi eraldi töövaldkond. Meil on hulgaliselt infrastruktuuri- ja muid projekte tulekul ja vaadates praegu linnavalitsuses toimuvat jätkub siin tööd nii praegustele abilinnapea büroo töötajatele kui ka uuele nõunikule,» ütles linnavalitsuse nõunik Priit Simson.

Otsitaval kaasamise valdkonna nõunikul peab muuhulgas olema kõrgharidus. Kaasamise valdkonna abilinnapeale aga piisab keskharidusest. «Alati on nii, et mida rohkem haridust töötajal on, seda parem. Mis puudutab abilinnapead, siis tema on ju poliitilisest tahtest lähtuv lahendus. See oli ju Eestimaa Roheliste kui koalitsioonipartneri otsus, et nemad soovivad just sellist abilinnapead ja meil ei ole põhjust nende otsuses kahelda,» lausus Simson.

«Kui rohelised leiavad, et vastav pädevuse tase on tagatud, siis meil on põhjust seda uskuda,» lisas ta.

«Selles ametis tuleb tegeleda ka ideedekorjega kogukondade, seltside ja vabaühenduste suunal. Ja see, et kogu ideede potentsiaal Tallinna taolises suures linnas ära kasutada, võib olla küllaltki töömahukas. Kaasamisnõunik peab tegema ideekorjet, mõtlema kuidas üht või teist kompromissettepanekut sõnastada ja seda kirja panna, pidama kirjavahetust erinevate huvigruppidega,» loetles Simson.