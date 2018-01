Fotod: kuuskede kogumiskohad täituvad ülikiiresti

Nii oli kesklinnas reedel Pärnu maantee viadukti kõrvale toodud suur konteiner esmaspäeva hommikuks kuhjaga äravisatud kuuski täis ning paras hunnik oli neid ka konteineri kõrval.

«Eks see ole selline koht, kuhu koguneb kuuski kõige kiiremini. Kui kuhi peal on, eks siis tuleb konteiner välja vahetada,» ütles Kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsner.

Ta lisas, et nägi pühapäeval ringi liikudes mitmel pool, kuidas inimesed tuult trotsides kuuski kogumiskohtadesse viisid. «Eks see ole nädala lõpus näha, kui palju kuuski haljasaladel ja jäätmemajade juures vedeleb. Aga inimesed on sellega juba harjunud, et nad saavad kasutada seda kui parimat ja legaalset viisi kuusest vabanemiseks,» lausus Palsner.

Kesklinnas on kuuskede konteineri kõrval toodud ka üks pesumasina trummel. Samuti paistab kuuskede vahelt üks peenem kasetüvi. Kesklinnas saab kuuski ära tuua kuni 26. jaanuarini, Mustamäel 15. jaanuarini. Igas linnaosas on kuuskede kogumine organiseeritud erinevalt. Täpsema info kuuskede kogumise kohta leiab siit.