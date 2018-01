Tallinna peaarhitekt ei kiida Maarjamäe memoriaali lammutamise mõtet heaks

Mänd leidis, et Maarjamäe memoriaal on Tallinnas ainulaadne maastikuarhitektuuri teos ning väärtuslik modernismi näide, mis tuleks tervikuna võtta muinsuskaitse alla. Memoriaali alune maa kuulub riigile, kuid seal peal olevad objektid kuuluvad vallasvarana linnale. Memoriaali ohutuse eest vastutab linn ning hädapärased konserveerimistööd tehakse Männi sõnul juba sel aastal, vahendas ETV uudistesaade Aktuaalne Kaamera.

«Esiteks on tegemist terviklahendusega. Teiseks soovitakse memoriaali ju laiendada, ehitustööd on sisuliselt juba alanud ja arhitektuurivõistluse korraldamise juures oli ka tingimus, et kaks memoriaali peavad omavahel olema sellises vastastikuses kooskõlas. Nii et kui linnaehituslikult seda vaadata, siis kindlasti osaline lammutamine rikuks tervikpilti, nii et selles mõttes ma seda õigeks ei pea,» ütles Mänd Aktuaalsele Kaamerale.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles reedel Vikerraadio saates Uudis+, et ta ei välista võimalust, et nõukogudeaegne Maarjamäe memoriaal varisemisohu tõttu osaliselt lammutatakse.

«Kui jõutakse seisukohale, et õiguslikult on võimalik seal veneaegseid elemente kõrvaldada, siis tuleks ka see võtta kaalumise alla. Küsimus on see, et poleks ohtlik ja kui on vaja, siis tuleb midagi kinni betoneerida või maha lõhkuda,» ütles Reinsalu Vikerraadio saates.

Justiitsministeeriumi tellitud uuringu kohaselt maksaks Maarjamäe memoriaali ohutuks muutmine ligi miljon eurot.