Üksi elavad Põhja-Tallinna pensionärid saavad linnaosalt abipakid

Kodumajapidamises vajalikke tarbeid sisaldavad abipakid viivad eakatele vabatahtlikud koolinoored, teatas linnaosavalitsuse pressiesindaja. Pakid on komplekteeritud eelkõige silmas pidades praktilist väärtust. Näiteks on seal pesupulber, nõudepesuvahend ja teised kodumajapidamises vajalikud asjad.

Nendele inimestele, kes nädalavahetusel pakki kätte ei saa, toimetatakse see kätte hiljem.

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul kuulub linnaosavalitsuse prioriteetide hulka lisaks heakorrale ja vähekindlustatud lastega peredele ka eakate inimeste eest seismine.

«On väga oluline, et me ei unustaks abi vajavaid inimesi pärast seda kui pühad on läbi. Eesti pensionid on väikesed, eriti raske on üksinda elavatel eakatel. Sellepärast peamegi meeles just üksinda elavaid eakaid inimesi. See algatus õnnestus eelmisel aastal väga hästi ning seetõttu otsustasime seda korrata,» ütles Kaljulaid.