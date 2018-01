Kohus peatas Viru lilleturu müügikohtade enampakkumise kohtuotsuseni

Advokaadibüroo Eiche & Partnerid vandeadvokaat Alar Eiche esitas 22. detsembril Tallinna halduskohtule kaebuse Lilleturu enampakkumise tühistamiseks. Kohus võttis kaebuse 8. jaanuaril menetlusse ja peatas lilleturu enampakkumise kuni kohtuotsuse jõustumiseni, teatas advokaadibüroo.

Eiche sõnul on lubamatu olukord, kus teatud ettevõtted otsivad linna peal lilleturule lillemüüjad juba praegu, nagu oleks võitja ette teada. «16. jaanuarile määratud enampakkumine jääb nüüd ära, sest kohus on enampakkumise toimumise peatanud ja turul kauplemiseks enampakkumise läbiviimise kavatsus kui seadusel mittepõhinev tegevus on vaidlustatud kohtus,» märkis Eiche.

Viru tänava lilleturg on üks viiest Tallinna munitsipaalturust lisaks Nõmme turule, Mustamäe turule, kalaturule ja Lasnamäe turule. Turgude tegevust korraldab Tallinnas asutus Tallinna Turud. Lilleturul on lubatud ainult lillede müük.

Tallinna linn plaanis anda Viru tänava lilleturu müügikioskid rendile ükshaaval suulisel enampakkumisel.