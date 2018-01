Tallinn kehtestab reaalkooli juurdeehituse detailplaneeringu

«Planeeritav keskus pakuks Tallinna koolidele võimalust saada maailmatasemel reaalharidust,» ütles abilinnapea Andrei Novikov.

«Reaalhariduse edendamiseks vajab Tallinn kaasaegset kompetentsikeskust, mis võimaldab nüüdisaegset õpikäsitust maksimaalselt rakendada. Reaalkooli juurde rajatava kompetentsikeskuse eesmärgiks on pakkuda individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavat, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpet,» lisas Novikov.

Estonia puiestee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering näeb ette kinnistul oleva neljakorruselise Tallinna reaalkooli hoone säilitamise olemasolevas suuruses ning selle kõrvale kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone ehitamise ning olemasoleva ühekorruselise hoone rekonstrueerimise. Estonia puiestee ja G. Otsa tänava nurgal asuva detailplaneeringuala suurus on 1,27 hektarit.

Estonia puiestee 6 kinnistul asub Tallinna reaalkooli õppehoone, mis on tunnistatud ajaloo- ja arhitektuurimälestiseks. Kinnistul asub ka kahekorruseline algklasside hoone, mis on kokku ehitatud ühekorruselise paekivist riietushoonega.

Kinnistul asuv ühekorruseline riietushoone restaureeritakse ning säilitatakse praeguses asukohas. Riietushoonega kokku ehitatud algklasside hoone on amortiseerunud ning on lubatud lammutada. Uus õppehoone on kavandatud praeguse spordiväljaku alale, ühtlase tänavaseina kujundamiseks on määratud Estonia puiestee ehitusjoon. Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele ei tohi planeeritud hoone kõrgus ületada Tallinna reaalkooli hoone katusekarniisi kõrgust. Planeeritud hoone võib ühendada ajaloolise koolihoonega esimese ja maa-aluse korruse tasandil.