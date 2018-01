Inetu omavoli: isehakanud kontrolör viskas kodutu trammist välja

«Minust veidi kaugemal istus rahulik kodutu, kes veidi lõhnas. Jah, ebameeldiv, ent ma ei teinud sellest karastunud linlasena välja,» kirjeldas poliitik Sergei Metlev sotsiaalmeedias paari päeva tagust juhtumit ühes Tallinna trammis.

Üks trammi sisenenud meesterahvas hakkas koheselt pärima kodutult, kas tal on ikka pilet endale ja kottidele (kotid olid eraldi istme peal) ostetud, miks ta siin haiseb ning millal ta väljub.

«Asi kulmineerus sellega, et mees küsis teda tihedalt ümbritsenud neljalt-viielt reisijalt, kas nad on nõus kodutu väljaviskamisega. Keegi midagi pobises, ei kuulnud,» kirjutas Metlev. Järgmises peatuses viskas «isehakanud» kontrolör kodutu asjad trammist välja ja juhatas ta jõuga ühissõidukist välja. Vanamees jõudis vaid kostitada isehakanud õigusemõistjat mõne krõbeda sõnaga ja öelda, et ei ole paha teinud. Selle vahejuhtumi peale jäi tramm vaikseks.

Loe ka: «Kodutu trammist väljalohistamine tõi turvamehele kriminaalmenetluse»

«Kangelaslik korrapidaja jätkas küsitlemist teemal: mina olen kahe lapse isa, olete ju nõus selle kuseja väljaviskamisega? Parem oleks olla vait isaks olemise osas,» kirjutas Metlev. Mehe sõnul ei jõudnud vahele astuda ja tegelikult ei üritanud eriti. «Mul on kahju,» tunnistab mees.

«Kui keegi kehtestab oma jõuseaduse abitu ja nõrga üle, haisku ta kasvõi Rakvereni välja, on tegu sellise halastamatu omavoliga, mis teeb inimeste ühiskonnast kivisüdamega nahaalide kamba,» kurjustab Metlev. Mehe sõnul pani vahejuhtum mõtlema vaikiv tramm ja heakskiit «vägiteole». «Nii ei peaks olema. Kui politsei tegutseb kellegi kinnipidamisel seaduslikult, siis paljud valmis kohe lärmama ja vahele segama, aga kui jõmm rõhub kedagi, siis suu on vett täis,» kirjutab Metlev.

Ta lisab, et trammijuhil on kodutuga probleemide tekkimisel olemas nupp, millega turvafirmat kutsuda. On olemas ka jõukasutamise monopoliga politsei. «Lisaks elu on keeruline – igaüks, kes lõhnadega istub trammis, ei ole alati kaabakas ja «ise süüdi», on erinevaid lugusid,» kirjutab Metlev.

Ta soovitab inimestel leida endas jõudu, et humaanse ühiskonna nimel vajadusel vahele astuda. «Abstraktne riik, turvafirmad – see on kõik hea. Ent õiglus, headus või nende vastasjõud algavad igaühes meist, ka trammis. Mina püüan ennast igatahes parandada,» lubab Metlev.