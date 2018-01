Mölder: kodutute öömajades pole mingit vägivalda

«Selle aasta alguses on meediaväljaannetel olnud palju erinevaid arvamusi seoses kodutute öömajadega ja seoses inimestega, kes ööbivad tänaval. Olen meediast selle kohta palju lugenud ja tahaksin ümber lükata väited, mida seal on esitatud,» ütles Mölder linnavalitsuse pressikonverentsil

«Esiteks see, et Tallinnas on kodutuid lapsi. Kindlasti ei ole Tallinnas kodutuid lapsi. Kui keegi teab mõnda alaealist, kes on sunnitud ööbima tänaval, siis tuleks sellest kohe teavitada Tallinna linna, et lastekaitse töötajad saaksid kohe sekkuda. See väide tekkis sellest, et Oleviste jõulukontserdil, mis oli mõeldud vähekindlustatud inimestele, oli ka lapsi. Tegelikult oli see kontsert mõeldud ka lasterikastele peredele,» selgitas Mölder.

«Teine väide on olnud see, et Tallinna sotsiaalmajutusüksustes lokkab vägivald ja seal on ebaturvaline olla. Olles ka ise selle teemaga päris hästi kursis, julgen väita et lokkavat vägivalda ja kuritegevust seal kindlasti ei ole. Tegemist on keeruliste asutustega. Seal olevad inimesed on väga erineva taustaga. Tuleb nentida, et olukord saaks kindlasti olla parem, aga sellistes asutustes on 24/kohal turvamees ja sotsiaaltöötajad, seal on üles pandud turvakaamerad, inimestel on võimalik kasutada turvakappe. Sotsiaalmajutusüksustes on kindlad reeglid, millest tuleb kinni pidada ja kui keegi seda teha ei taha, siis vägisi teda aidata ei saa,» kinnitas Mölder.

«Kolmas väide oli see, et Tallinn justkui ei tegeleks selliste inimeste resotsialiseerimisega. Siinkohal tahaks öelda, et kõigile inimestele, kes sotsiaalmajutusüksustes viibivad, koostatakse eraldi tööplaan, räägitakse nende tulevikunägemusest, kaardistatakse nende mured. Aidatakse neid nii psühholoogiliselt poolelt kui ka nõustatakse töökoha asjus,» ütles abilinnapea.

Mitu kodutut on Postimehele öelnud, et sotsiaalmajutusüksustesse ei taha nad minna eeskätt seetõttu, et sealsed töötajad nõuavad, et nad laseksid oma vähese pensioni sotsiaalmajutusüksuse arvele kanda. Samuti on kinnitatud seda, et hiljuti vanglast vabanenud öömaja asukad kippuvat teisi terroriseerima.