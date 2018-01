Fotod ja videod: järjekordne auto rammis õnnetut Telliskivi tänava maja

See on juba teine kord alanud aastal, kui auto rammib varemgi korduvalt autodele ette jäänud maja. «Piisas vaid värvikireva lahenduse eemaldamisest ristmikult, kui hakkasid jälle õnnetused juhtuma. Miks ei leita sellele ristmikule sobivat alalist lahendust, olgu see siis «lamav politseinik» või foorid?» küsis õnnetust pildistanud lugeja.

Tänase liiklusõnnetuse salvestas ka HR OÜ turvakaamera. HR OÜ paigaldatud turvakaamerad on jäädvustanud viimase kahe aasta viis suuremat avariid sel ristmikul.