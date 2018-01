Fotod: pärast viiendat seinarammimist muudetakse Rohu ja Telliskivi tänava nurgal liikluskorraldust

«Kuigi ristmik on standardile vastav, liiklusmärgid on nähtavad ja dubleeritud, nähtavus liiklejate vahel on väga hea, mõlemal ristmikule suunduval tänaval on vähendatud lubatud sõidukiirusi ning täidetud on kõik eeldused ohutuks liiklemiseks, esineb antud kohas täiendavalt uurimist vajav liikluspsühholoogiline faktor, mis on ilmselt liiklusõnnetuste põhjustajaks,» ütles transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhtaja Talvo Rüütelmaa.

Transpordiamet on seda ristmikku juba mõnda aega monitoorinud. «Viimase liiklusõnnetuse video näitab, et mingil põhjusel otsustab juht STOP märgi ees peatumise asemel hoopis kiirendada. Sellise käitumise põhjuste uurimine on väga oluline, sest on vajalik saada teadmisi, miks juht standardi kohaselt rajatud kahel väga sarnasel ristmikul käitub täiesti erinevalt, ühel annab teed ja teisel mitte,» lisas ta.

Kuni selle selgumiseni piiratakse Rohu tänaval liiklus üle Telliskivi tänava liiklusmärkidega ning kohe pannakse välja ka liikluskorralduslik põrkeleevendi ning lähiajal ka vastav raudbetoonelement.

Rohu tänavale saab sõita Telliskivi, Ristiku ja Härjapea tänavate kaudu. Rohu tänava tagumisest otsast Telliskivi tänavale sõites saab nüüdsest teha ainult parempöörde Mööblimaja poole.