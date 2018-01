Taavi Aas: kuni ERJK eest kõneleb Tarand, on see kallutatud

«Tänases Postimehes teeb Kaarel Tarand oma parima, et Keskerakonda halvustada, laimata ja süüdistada,» teatas Aas kommentaariks Tarandi arvamusloole tänases Postimehes.

«Tema lähenemine ei üllata meid ega muuda meie kurssi,» kommenteeris Aas rünnakut. «Kui meie saame läbi nii eestlaste kui venelastega, siis Tarand näeb sellest venestamist. See on kitsarinnaline ja lühinägelik lähenemine. Tuletan meelde, et Tallinna üks esimesi eestlasest linnapäid Jaan Poska suutis väga hästi suhelda erinevate rahvusgruppidega. Ja Tarandi kurvastuseks peab ütlema, et meil on päris hea toetus eestlaste hulgas – ilma erinevate gruppide toetuseta pole võimalik valitseda Tallinna ja raske on ka valitseda Eestit,» väitis linnapea.

«Kaarel Tarand on end alati määratlenud ägeda Keskerakonna vastasena, seega pole ta meie silmis mingi objektiivne erakondade järelevalvaja, vaid poliitiline vastane,» lisas Aas. Aas osutas, et Tarandi seekordne sõnavõtt pole ainus omataoline, vaid pigem üks paljudest. «Ma ei vaatle Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni sõltumatu järelevalveorganina, vaid poliitilise survegrupina, kus tegeletakse kambakaga ühe erakonna vastu, mis antud juhul on Eestis edukaim. Komisjonis on mitmeid eksperte, kuid Tarand kipub neist üle rullima. Erakonnad vajavad kindlasti järelevalvet, kuid seda ei peaks tegema konkurentide esindajate ülekaaluga organ. Tarvis on objektiivset, sõltumatut järelevalvet, mitte poliitikast väljakukkunud ideoloogide hääletoru,» lõpetas Aas.