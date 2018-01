Ringkonnakohus tühistas Lilleturu enampakkumise peatamise

Lilleturul varasemalt kaubelnud kaksteist ettevõtjat vaidlustasid mullu 22. detsembril Tallinna halduskohtus Lilleturu müügikioskite kasutusse andmiseks suulise enampakkumise korraldamise. Halduskohus peatas tänavu 8. jaanuaril esialgse õiguskaitse korras enampakkumise läbiviimise ning Tallinna Turud teatasid avalikkusele 16. jaanuariks määratud Lilleturu müügikioskite kasutusse andmise enampakkumise edasilükkumisest kohtuvaidluses täpsemate asjaolude selgumiseni, vahendas linnavalitsuse pressiteenistus.

Tallinna linn esitas halduskohtu määruse peale määruskaebuse ringkonnakohtule. Ringkonnakohus tühistas 12. jaanuari määrusega halduskohtu määruse esialgse õiguskaitse kohaldamise osas. Ühtlasi märkis ringkonnakohus, et ettevõtjate kaebus on perspektiivitu. Kohtumäärus on lõplik ja selle peale edasi kaevata ei saa, teatas pressiteenistus.

Tallinna Turud teatavad järgmise nädala alguses Lilleturu müügikioskite enampakkumise läbiviimise uue aja. Lisainfo Tallinna Turgude kodulehel.