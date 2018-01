Muinsuskaitseamet: linnahall olgu grafitist ja taimestikust puhas 1. maiks

Muinsuskaitseametist reedel Linnahalli AS-i saadetud kirja kohaselt tuleb lisaks grafitile samaks tähtajaks hoone ja selle treppide pragudest eemaldada sammal, rohi ning neisse juurdunud puud ja põõsad, sest need kahjustavad hoonet.

«Soovitame hoone puhastustööde käigus tegeleda ka avalikkuse teavitamisega: kui on avalikult teavitatud hoone väärtustest, tähendusest, tulevikuplaanidest jne, siis eeldatavasti on tekkivaid kahjusid vähem,» seisab Tallinna Linnahalli AS juhatuse liikmele Kaia Jäppinenile saadetud kirjas.

Muinsuskaitseamet märgib, et linnahall kui selline on aastaringselt aktiivses niiöelda koordineerimata kasutuses. «Et seda kõike atraktiivsemaks, turvalisemaks ning tsiviliseeritumaks muuta soovitame lisada välisvalgustust ja prügikaste, varustada käidavamad kohad teabevahenditega – seda nii hoone kohta käiva infoga kui keelavate siltide a la "grafiti keelatud" jms.,» kirjutab muinsuskaitseamet.

Muinsuskaitseamet nõustub kirjas linnahalli esindajatega, kelle teatel on kogu hoone grafitist puhastamine maksab raha. «Viitate oma kirjas sellele, et kogu hoone grafitist puhastamise maksumus jääb vahemikku 15 000-20 000 eurot ning puhastamine oleks ebamõistlik maksumaksja raha raiskamine. Muinsuskaitseamet nõustub, et hoone grafitist puhastamine on kuludega seotud, kuid arvestades avalikku huvi, hoone paiknemist äärmiselt külastatavas ja vaadeldavas asukohas on mälestise seisund, sh selle rikkumata välisilme, väga olulised.»

Amet märgib veel, et viide ebamõistlikust maksumaksja vahendite kulutamisest on kohatu. «Tuginedes avalikele allikatele ei ole mälestise omanik pidanud paljuks 2017 teostatud ebaseaduslikele seinamaalingutele kulutada 30 000 eurot,» seisab Linnahalli AS-ile saadetud kirjas.

«Kultuuriväärtusliku keskkonna säilimine olulise hüvena on prioriteet, samuti avalik kord ja heakord, mille kõigega on hetkel Linnahalli fassaadidel olev teravas vastuolus ning võib vaid imeks panna, et neid olulisi hüvesid ei ole Linnahalli omanik ega valdaja ikka veel teadvustanud või ära tundnud,» märgib munisuskaitseamet.

Praegu käib linnahalli lääneküljele gafitiga katmise uurimiseks ka kriminaaluurimine. Prokuratuur algatas mullu novembris linnahalli lääneküljele grafiti tegemise osas muinsuskaitseameti avalduse alusel kriminaalasja, mille käigus uuritakse maalimise organiseerinud PRDS Eesti OÜ tegevuse seaduslikkust. Linnahalli külje täismaalimise üks organisaator oli keskerakondlasest riigikogu liige Märts Sults.

PRDS Eesti OÜ katkestas mullu oktoobri keskel linnahalli lääneküljelt maalingute mahapesemise. Ettevõtte juhatuse liige Rene Leet teatas, et firma katkestab lepingulised tööd, sest ei saanud riigikogu kultuurikomisjonilt luba maalingut säilitada.