Fotod: politsei palub abi võimaliku varga tabamiseks

Politseinikud said 9. jaanuari hommikul kella kuue paiku teate, et Lasnamäel asuvast pandimajast varastati kullast ja hõbedast ehteid. Praeguseks kogutud tõendid annavad alust arvata, et varguse taga oli fotodel kujutatav Stanislav.

195 cm pikal mehel on parema käe randme juures lõikevigastus, mida võib varjata side. Stanislav räägib vene keelt ning tema vasak käsi on tätoveeritud.

Tätoveeringud Stanislavi vasemal käel. | FOTO: Politsei- ja piirivalveamet

Kõigil, kellel on infot mehe asukoha või liikumiste kohta, palume sellest teada anda numbril 112 või 5302 2492.