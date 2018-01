Sultsi kasiinosaarte detailplaneering jõuab avaliku aruteluni

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on veel mõni aeg tagasi ulmeprojektiks tituleeritud visioonist saamas käega katsutav reaalsus. Tehissaartel on potentsiaal sobituda hästi perspektiivse Paljassaare sadamaala kasutusotstarbe muutumisega kaasaegseks elu- ja ärikeskkonnaks ning teisalt kujuneda Tallinna üheks oluliseks vaatamisväärtuseks ja vaba aja veetmise kohaks.

Põhja-Tallinnas asuva 27,98 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Paljassaare tehissaarte detailplaneering annab võimaluse rajada Paljassaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale kolm omavahel ühendatud tehissaart, kuhu on kavandatud üks kuni üheksakorruseline maa-aluse korrusega ärihoone, üks kuni neljakorruseline maa-aluse korrusega ärihoone ja üks ühekorruseline ärihoone. Lisaks on kavandatud ka jahisadam ning rannapark koos kõrghaljastuse ja rannaga ning linnusaar.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/, detailplaneeringu number on DP032210.

Sama aasta oktoobris kinnitas Sults Postimehele, et tal on saarte rajamiseks raha samahästi kui olemas, sest raha pidi selleks pakkuma üks Saksamaa pank. Põhjuseks, miks tehissaarte projekt on niikaua veninud, oli detailplaneeringu menetlus. Sults kurtis juba 2008. aastal, «et Tallinn on niisugune perversne linn, et siin menetletakse ühte detailplaneeringut seitse aastat». Täna võib tõdeda, et Sults oli toona optimist. Linnavalitsus algatas detailplaneeringu koostamise 4. novembril 2009.