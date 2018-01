Fotod: Õismäe jäätunud tiigilt päästeti lennuvõimetu luik

«Kui veelinde toidetakse saia ja muu neile mittesobilikuga, siis on oht, et linnud muutuvad lisatoidust sõltuvaks ja neil kaob ära rändeinstinkt. Tegelikult teevad inimesed linde toites neile pigem kahju kui kasu. Linnud saavad omapäi hakkama ja seda paremini kui me arvata oskame,» ütles Jürgenson.