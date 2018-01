Jõulukuused saavad taas tuleskulptuurideks

«Teid ootavad väge täis trummarid ja valgusshow, soojendavad tantsud ja lummav tuleskulptuuride etendus,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva. Üritus on kõigile huvilistele tasuta, ürituse toimumiskohale saab tulla bussidega nr 12, 29, 60, 63 ja 65 (peatus Paevälja).

«Uhked tuleskulptuurid valmistatakse kesklinnas ja Kristiine linnaosas kogutud vanadest jõulukuuskedest,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet. «Pidu on tasuta ja kogu perele ning lisaks silmale pakub see midagi ka kuulmis- ja maitsmismeeltele.»

Viimastel aastatel on Tallinnas linnaelanikelt pühade lõppedes kogutud pea 10 000 jõulukuuske. Tuleskulptuurideks toodud jõulupuid on nii palju, et tänavu saab lisaks silmailule nendest ka sooja.