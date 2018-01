Lugeja küsib: kas parkimiskontrolör tohib keelatud kohas parkinud sõiduki juhile määrata viivistasu?

Mihhail väidab, et on mitmelt poolt kuulnud, et tasulisel parkimisalal tegutsevad parkimiskontrolörid kirjutavad viivistasu otsuseid välja ka nendele sõidukijuhtidele, kes pargivad keelatud kohtades.

«Kui üks tuttav poleks sattunud samasugusesse olukorda ja sellest rääkinud, siis oleksin ka mina tõenäoliselt sellise trahvi ära maksnud,» ütles Mihhail.

Tema sõnul on määruses selgelt kirjas, et tasuline parkimine kehtib nendel teedel ja teeosadel, kus parkimine ei ole keelatud. «See ongi nüanss, mida Ühisteenuste parkimiskontrolörid minu arvates kas kogemata või meelega unustama kipuvad,» arvas Mihhail.

Ta kirjeldas oma tuttavaga juhtunut. «Tal oli hädaolukord, aga läheduses ühtegi parkimiskohta ei olnud. Ta parkis auto parkimist keelava märgi alla, teadvustades endale, et võib saada trahvi munitsipaalpolitseilt, mis jälgib parkimisreeglite täitmist Tallinnas. Suureks üllatuseks aga oli klaasipuhastaja vahel hoopis viivistasu otsus Ühisteenuste kontrolörilt, kelle hinnangul oli jätnud parkimise eest maksmata.» Kui ta hakkas asja uurima, tuli välja et riigikohus oli juba 2005. aastal andnud sellises olukorras õiguse autoomanikule ning viivistasu otsuse tühistanud.

Rus.Postimees.ee küsis kommentaari ka Ühisteenustelt ning ettevõtte parklate müügi- ja linnaparkimise juht Martin Tubalkain vastas, et kõnealusel juhul on tegu parkimiskontrolöri eksimusega. «AS Ühisteenused püüab vigu vältida ja oma tööd korrektselt teha, aga üksikuid eksitusi ikka juhtub. Me tunnistame alati oma vigu, nagu ka sel juhul,» ütles Tubalkain.