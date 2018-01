Ridi-radi-ralla: lumevaip rõõmustas noori suusafänne

Kolmapäeval, kui väljas oli tunnetuslikult -19 kraadi, ütlesid tallinlased, et ilmal pole viga midagi. Ainult lund võiks rohkem olla. Täna oli juba soojem ja lundki mõne päeva tagusest rohkem. Ehk naudivad täna tudengid ja koolilapsed Nõmmel talverõõme, mida tänavune talv on vähe võimaldanud.

Nõmme lumeparki jõudes jäi esimesena silma kamp sinisesse riietatud mehi, kes lõbusalt Martini Astit käest-kätte edasi andsid. «Meil on täna uue traktori liigud,» põhjendasid lumepargi töölised. Õuel seisis uhke lumetraktor ehitud sahaga.

Kui kõige suurem nõlv oli inimestest tühi, siis väikesel harjutusnõlval liuglesid eratreenerite pilgu all kaks väikest suusafänni. Kõrvalt jälgis neid terasel pilgul tüdrukute vanem õde. «Ega nad veel Kelly Sildarut ei jälgigi, neile lihtsalt meeldib see ala,» ütles ta.

Kuueaastane Laura ütles, et tema mäest alla suusatada ei karda. «Kelgutamine on lihtsam, aga kui sa hakkad suusatama, on lõbusam,» ütles Laura.