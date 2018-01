Fotod: kõige rohkem suusalund on Nõmmel

Nõmme spordikeskuse suusaradade juures jääb mulje, et korralik talv on tõesti käes. Maa on valge, suusaradadel on lund palju ja see on ilus valge, mitte kahtlaselt kollane nagu mujal, kus lund ise toodetakse. Ning radadel on tublisti ka suusatajaid. Samal ajal mürisevad traktorid ja veomasinad ning usinalt veetakse laiali suurt lumemäge, mis äsjaste külmade ilmadega toodeti.