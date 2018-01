Jõhker koerarünnak Mustamäel: lemmikut kaitsenud omanik sai näkku pureda

Munitsipaalpolitsei Mustamäe piirkonnatöö peainspektor Anna Elzeri sõnul pole nii mastaapset koerarünnet varem ette tulnud. Tänaseks on avalduse teinud neli koeraomanikku, kuid Vilde tee Loomakliiniku andmetel on esmaabi osutatud viiele, arvatavalt sama ründekoera ohvrile.

Tegemist on mõned kuud tagasi varjupaigast võetud koeraga, kes omaniku sõnul end kodus igati eeskujulikult üleval on pidanud. Lisaks koerale on peres ka kass, kellega koos sõbralikult ühte tuba jagatakse. Koer on tavaliselt toas kinni, aga esmaspäeval, kui majja uut köögitehnikat toodi, kasutas koer hetke ning pistis jooksu. Umbes kahe tunni pärast tuli ta ise koju tagasi.