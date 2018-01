Nääme kahtlustas, et viga võib olla ventilatsioonisüsteemis, kuid lubas pärast olukorraga tutvumist täpsemalt teada anda, milles probleem. «Torumehed on seal juba,» lausus Nääme.

Paar minutit hiljem teatas Nääme, et tilkumise põhjustas vigaselt lakke kinnitatud kolb, mis tuli lahti. «Avarii on likvideeritud ja kõik on korras,» ütles ta. Nääme lisas, et külastajad saavad spordikeskuses turvaliselt edasi toimetada.