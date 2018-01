Mustamäel Männi pargis saab taas uisutada

«Reedel, 19. jaanuaril me selle platsi avasime, tuhat tänu päästjatele, kes meile appi tulid. Tõsi on see, et viimati sai Männi pargis uisutada ja hokit mängida vist 2010. aastal, nii et päris pikk vahe on sisse tulnud. Mul on hea meel kunagine traditsioon taastada. Võib-olla saab just sealt, Männi pargi uisurajalt alguse mõne tulevase Ants Antsoni või Saskia Alusalu karjäär, kes teab,» ütles Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.