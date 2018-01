Tallinna linnapea saab uue ametiauto

Riigihanke kirjelduses seisab, et musta värvi sedaankerega auto peab olema automaatkäigukasti ja neljarattaveoga ning diiselmootoriga, mil võimsust vähemalt 150 kW, vahendas ERRi uudisteportaal .

Nõutud on veel nahksisu, kus soojendus on nii esi- kui tagaistmetel ning maksimaalsel lubatavuse astmel toonitud klaasid. Linnapea sõidukile on ette nähtud ka sõiduraja hoidmise süsteem ja sõidusuunda jälgivad esituled.