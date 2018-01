Uuring: autoomanikku on raske ühissõidukisse meelitada

Tänane Tallinna ühistranspordivõrk on tema sõnul suures osas üles ehitatud linna keskuse, kui atraktiivse sihtkoha ning mõistliku ümberistumiskoha põhiselt. Viru bussiterminal toimib iseenesest üsna hästi ja pakub reisijatele normaalse kvaliteediga bussi ootevõimalust. Samas on Viru terminali läbilaskevõime sisuliselt ammendatud ja sinna uute liinide lisamine keeruline, et mitte öelda võimatu. «Lähiperioodi liinivõrgu korraldamise üks peamisi küsimusi on, kuidas laiendada Viru terminali toimivust? Või on otstarbekas kaaluda uue või uute sarnaste terminalide loomist, eelkõige linna keskosas, aga ka mujal, kus ümberistumiste arv on suur või võiks suureks kujuneda? Linna äärealadel on sellisteks potentsiaalseteks kohtadeks näiteks Kristiine keskus, mis töötab juba tänases olukorras ümberistumissõlmena, Laagri/Vana Pääsküla piirkond, Ülemiste piirkond ja Balti jaama piirkond,» lausus Antov.