Lasnamäe «gaasirünnak» ei möödunud ohvriteta

Ebameeldiva haisu allikaks oli vanametalli kokkuostuga tegeleva Kuusakoski territooriumil olnud vana gaasimahuti, kirjutab rus.postimees.ee. Nagu ettevõte hiljem meedias selgitas, oli see muu kola all, seetõttu seda kohe ei märgatud. Kui haisuallikas lõpuks üles leiti, siis pumbati mahuti tühjaks ja pesti puhtaks.

Kõik see võttis aega kolm päeva ja selle aja jooksul kandis tugev tuul leha üle piirkonna laiali. Lasnamäelased kurtsid haisu üle nii päästeametile kui ka keskkonnaametnikele, aga ettevõtte töötajad kannatasid kangelaslikult, kuni neil hakkas väga halb.

Kuusakoskist 300 meetri kaugusel asuvasse firmasse Inission Tallinn jõudis hais 8. jaanuari teisel poolel. Sel päeval ei olnud see nii tugev ja ettevõtte juhid ütlesid, et päästjate kinnitusel ohtu tervisele pole. Järgmisel päeval muutis tuul suunda ja töötajad pagesid aeg-ajalt teistesse ruumidesse, et hinge tõmmata.

Töötamine oli võimatu

Tõeline põrgu läks lahti 10. jaanuaril, kui tugev lehk täitis hoone. Ühel töötajal hakkas halb, ta hakkas köhima ja tekkis lämbumistunne ning ta läks töölt ära. Varsti saadeti koju ka teised töötajad, sest töötegemine oli võimatu.

Esimesena töölt lahkunud naine on jätkuvalt haiguslehel ja millal tal lubatakse taas tööle minna, pole veel teada. Naise sõnul ägenes tal astma ja kurk on siiani paistes.

«Mul on hea meel, et te selle teema vastu huvi tunnete,» ütles Inission Tallinn OÜ juhataja Marina Strik. Naise sõnul on tegu enneolematu juhtumiga ja talle jääb arusaamatuks, et ükski ametiasutus ei pöördunud nende poole päringuga ja ainus, mis neile öeldi, oli see, et mingit ohtu pole.

Naise sõnul oli kahel esimesel päeval tugevat haisu tunda kohati. Esimesel päeval oli seda kontoris tunda tund-paar, olukorda püüti leevendada õhutamisega, kontorirahvas käis aeg-ajalt õues, kus haisu oli vähem tunda. Teisel päeval olukord ei halvenenud, kuid kolmandal päeval oli võimatu töötada ja keskpäeval otsustas ta inimesed koju saata. Kuna neljandal päeval kandis tuul haisu mujale, jätkati tööd.

Kuna firma oli sunnitud töötegemise peatama, ei suutnud nad kinni pidada tootmisplaanist ning kuulasid maad võimaliku kahjunõude esitamise kohta, kuid ettevõtte juhi sõnul näib see lootusetu üritusena.

Tööandja mure

Tööinspektsiooni konsultandi Pille Kaljulaidi sõnul on tööandja kohustus tagada töötajatele ohutu ja tervisthoidev töökeskkond. Tööandja kohustus on vältida või vähendada ka nende ohtude mõju töötajate tervisele, mis ei tulene ettevõtte tegevusest või töökeskkonnast.