Tallinn saab endale Mihkli tänava

Haabersti linnaosas Väike-Õismäe asumis on Harku järve lähedal Paldiski maanteelt ida- ja kirdesuunas kulgev tänavaharu, millelt on juurdepääs kaheksale maaüksusele. Tegemist on iseseisva tänavana tajutava kõrvalharuga, mis on juurdepääsuks piirkonna ülejäänud hoonestusest eristuvale väikeelamute grupile, öeldakse eelnõu seletuskirjas.